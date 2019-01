15 gennaio 2019- 14:30 Lombardia: M5s, sarà parte civile in processo Finlombarda

Milano, 15 gen. (AdnKronos) - 'Sì' di Regione Lombardia a parte civile nel processo agli ex vertici di Finlombarda. A confermarlo oggi in Consiglio regionale, l’assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, sollecitato da un’interrogazione del M5s Lombardia. Per Luigi Piccirillo, consigliere regionale del M5s Lombardia, "è un atto dovuto, stiamo parlando di un processo per corruzione e di dirigenti che venivano pagati dagli imprenditori per sbloccare i finanziamenti". "Il 'sì' dell’assessore alla nostra interpellanza -prosegue- è importante due volte. Da una parte ha un valore simbolico importante come condanna istituzionale alla corruzione. Dall’altra era necessario un segnale forte e immediato con la costituzione di parte civile nel processo penale già in fase preliminare, senza attendere i tempi lunghi del processo civile. Gli atti corruttivi danneggiano i lombardi che devono essere risarciti. Ovviamente controlleremo che la costituzione di parte civile arrivi davvero e non cada nel dimenticatoio".