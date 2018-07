14 luglio 2018- 17:46 Lombardia: Magoni, ciclopista Garda opera d’arte e di avanguardia (2)

(AdnKronos) - Per l'assessore, la ciclopista è un progetto importante reso possibile proprio grazie alla creatività e al lavoro di tanti professionisti del nostro territorio: "Girando il mondo come sportiva e la Lombardia come consigliere regionale -spiega- ho capito che non dobbiamo accontentarci. Mi sono data come obiettivo quello di rendere la mia regione prima destinazione turistica italiana". Si tratta di "una sfida difficile, attuabile solo se accettiamo di scommettere sul valore dei tanti territori fuori dalle rotte turistiche più note". Per questo "dobbiamo mettere in rete realtà locali, operatori e istituzioni; dobbiamo incentivare la formazione del personale turistico e -conclude- dobbiamo aiutare le imprese del settore, ad esempio con un’Imu agevolata per chi investe nella propria attività".