LOMBARDIA: MANTOVANI (FI), REFERENDUM AUTONOMIA SPARTIACQUE PER IL PAESE

29 maggio 2017- 15:22

Milano, 29 mag. (AdnKronos) - “Il prossimo referendum sull'autonomia lombarda, ufficialmente convocato oggi dal presidente Maroni per domenica 22 ottobre prossimo, sarà uno spartiacque per la Lombardia e l'intero Paese". Lo afferma Mario Mantovani, consigliere regionale lombardo di Forza Italia, che spiega: "Dopo il fallimento costituzionale Renzi-Boschi, dalla regione più forte d'Italia potrà infatti arrivare quella scossa salvifica che darà nuovo vigore alla decennale battaglia per innovare le nostre istituzioni, tenendo alta la bandiera di quel federalismo responsabile da sempre propugnato da Silvio Berlusconi".