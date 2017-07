LOMBARDIA: MARONI, 22 OTTOBRE SARà SPARTIACQUE TRA PASSATO E FUTURO

18 luglio 2017- 13:51

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - "Il 22 ottobre è una data che potrà diventare lo spartiacque tra passato e futuro". Ne è convinto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni che questa mattina, a margine della commemorazione del Trentennale dell'alluvione ad Aquilone di Valdisotto (Sondrio), ha detto: "Ci credo molto e siamo molto impegnati; spero davvero che i cittadini lombardi capiscano che non è il referendum di Roberto Maroni o di un partito politico, ma è il referendum dei cittadini lombardi". "Se il popolo lombardo andrà a votare - ha aggiunto Maroni - noi avremo la possibilità di trattare e negoziare con forza a Roma, per mantenere qui le tasse pagate dai cittadini lombardi: vorrebbe dire cambiarci la vita". In ogni caso, ha concluso, "io sono ottimista di natura e per questo referendum sono ancora più ottimista".