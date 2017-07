LOMBARDIA: MARONI, A REFERENDUM SI VOTA CON TABLET, ACQUISTATI PER 23MLN

26 luglio 2017- 14:29

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Regione Lombardia ha firmato un contratto da 23 milioni di euro per l'acquisto di 24mila tablet destinati agli 8000 seggi che saranno allestiti per il referendum per l'Autonomia della Lombardia, che si svolgerà il 22 ottobre prossimo. Lo annuncia il presidente Roberto Maroni, evidenziando che si tratta di "un investimento e non una spesa, perché gli strumenti resteranno in dotazione alle scuole. E' un contratto di acquisto, da parte della Regione, dei tablet e dei software, gli strumenti per la sicurezza: restano a noi e abbiamo già deciso di lasciarli in comodato gratuito alle scuole sedi di seggio, fino alla successiva consultazione. Cambiando i software potranno utilizzarli per le attività didattiche"."Abbiamo poi firmato l'accordo con il Ministero, con le Prefetture, che metteranno a disposizione i seggi elettorali e le forze armate per la sicurezza ai seggi - prosegue Maroni - a noi competono altre cose, come le tessere elettorali, per esempio. E' un accordo che mi soddisfa e che apre la strada a questa forte innovazione".