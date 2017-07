LOMBARDIA: MARONI, A REFERENDUM SI VOTA CON TABLET, ACQUISTATI PER 23MLN (2)

26 luglio 2017- 14:29

(AdnKronos) - "Ho deciso che il voto saràelettronico nel 100% dei seggi: quindi non ci sarà carta, ne' matite copiative, che spero metteremo in archivio per sempre. I seggi apriranno alle 7 del mattino, alle 23 si chiudono e alle 23.05 avremo i risultati -spiega il presidente Maroni -: quante persone sono andate a votare, quanti hanno votato Si', quanti hanno votato No e quante sono schede bianche". Lo schermo riprodurrà il quesito e tre caselle con 'Si'?, 'No' e 'Bianca': toccando una delle tre caselle, comparirà la croce - con la possibilita' di cambiare idea e toccare un'altra casella -, poi la scritta 'Vota', premendo la quale sarà come aver depositato la scheda nell'urna. E' previsto un sistema di sicurezza, che garantisce l'anonimato: non viene registrato il minuto in cui una persona vota, in modo che non si sappia come ha votato chi lo ha fatto in un determinato minuto.