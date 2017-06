LOMBARDIA: MARONI, BENE 'ELECTION DAY' MA 24 SETTEMBRE è TROPPO PRESTO

6 giugno 2017- 17:59

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - "Se si vota il 24 settembre e il referendum è il 22 ottobre non c'è più l'election day e non ha più molto senso fare le elezioni anticipate anche in Lombardia. A questo punto andiamo a scadenza naturale. Il 24 settembre è troppo presto e quindi non penso sia utile fare una cosa del genere". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, a margine della firma di un Accordo per la Ricerca con la Sidam."Comunque - avverte Maroni - non ci sono problemi, siamo pronti a tutto, ma punto all'election day. Così si spende meno, si mettono soldi per i lombardi e si chiamano i lombardi al voto in un solo giorno perché i lombardi non hanno tempo da perdere". Il governatore invita quindi a vedere cosa succederà a Roma nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, visto che "ieri si diceva che si sarebbe andati a elezioni il 22 ottobre e oggi il 24 settembre"."Voglio evitare di fare un 'election day' forzato che crei più problemi di quelli che risolve - conclude Maroni -. Guardiamo le cose con calma e poi deciderò se e quando ci saranno le elezioni anticipate".