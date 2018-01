LOMBARDIA: MARONI, COMPARTECIPAZIONE A GETTITO ERARIALE SAREBBE VERA NOVITà

Milano, 10 gen. (AdnKronos) - "L'autonomia è fondamentale per tanti motivi, per tutte le materie di competenza che passeranno alle Regione, ma per una in particolare. Uno dei criteri che stiamo valutando di introdurre per finanziare tutte queste nuove competenze è la compartecipazione al gettito erariale, che è una cosa rivoluzionaria". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni questo pomeriggio, a Piacenza, alla conferenza stampa sul tema 'La sfida del futuro: Lombardia ed Emilia-Romagna verso l'Autonomia', organizzata dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna) Lombardia, in collaborazione con la Cna Emilia-Romagna.Significa, ha spiegato, che alle Regioni andrebbe parte delle imposte pagate nella regione, le quali aumenteranno ulteriormente, in corrispondenza di un aumento del Pil. "Questa forma di finanziamento pubblico-privato - ha spiegato Maroni - spingerebbe le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna a fare investimenti, d'accordo con il mondo delle imprese, a vantaggio delle imprese, ma anche della Regione, che avrebbe da questa novità un ricavato diretto sul proprio bilancio. E' la novità più importante nella trattativa che stiamo facendo e che penso riusciremo a chiudere prima delle elezioni".