LOMBARDIA: MARONI, CON IMPEGNO REGIONE COMO RIVEDE IL SUO LAGO

31 maggio 2017- 18:40

Milano, 31 mag. (AdnKronos) - "Oggi è una giornata di festa, grazie all'impegno di Regione Lombardia abbiamo restituito ai comaschi la prima parte del loro lungolago". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questo pomeriggio a Como, nel corso di un sopralluogo nel quale e' stato aperto il primo tratto del lungolago lariano interessato dai lavori avviati dalla Regione per risolvere il problema delle paratie."E' una bella soddisfazione", ha affermato il governatore, annunciando che "entro la fine di giugno, il cantiere sarà completato. Da oggi comunque - ha sottolineato - i cittadini di Como e non solo, potranno iniziare a vedere lo spettacolo del lago, che fino a ieri gli era interdetto". E cosa fare sull'area 'liberata'? Questa, ha osservato Maroni, "è competenza del Comune. Noi però abbiamo dato un suggerimento. Lo si potrebbe, ad esempio, allestire con sdraio e tavolini per consentire alla gente di poter sfruttare questo posto per bere qualcosa e rilassarsi godendo della vista del lago, così come avviene a Parigi sul lungo Senna". Il presidente lombardo ha poi evidenziato che anche sul tema paratie "si sta lavorando, Infrastrutture lombarde è all'opera. Come è noto - ha precisato - la questione è più complessa, anche per le implicazioni giudiziarie del caso. La questione però era: aspettiamo di fare la seconda vasca prima di sistemare il lungolago o iniziamo a restituirlo ai cittadini e nel frattempo completiamo i lavori? Abbiamo scelto questa seconda strada". Ci siamo presi in carico, ha osservato Maroni, "un onere importante. Qualcuno ci aveva addirittura consigliato di evitare, vista la complessità della vicenda. Invece io ho insistito, lo abbiamo fatto e con il lavoro di tutti ci stiamo riuscendo. Sono molto soddisfatto".