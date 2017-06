LOMBARDIA: MARONI, CON PIANO SCALI FERROVIARI PIù VERDE E HOUSING SOCIALE

Milano, 22 giu. (AdnKronos) - "E' un progetto che vale e quindi va riconosciuto alle istituzioni territoriali il merito di aver valorizzato questo grande piano di riqualificazione urbana che regalerà a Milano più verde e nuovo housing sociale". Così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, commentando la firma dell'accordo per la riqualificazione di sette scali ferroviari milanesi dismessi avvenuta oggi nel capoluogo lombardo, sottolinea: "E' un intervento cosi' significativo e apprezzato che ha indotto anche il gruppo delle ferrovie ad intervenire e a investire risorse importanti". Maroni spiega di apprezzare "il modello e il metodo che ha portato alla firma" e afferma: "Possiamo essere ottimisti, anche perché noi, come Regione, abbiamo già approvato in Giunta l'accordo di programma". Del resto, "la Regione è interessata a tutto ciò che avviene in Lombardia e nella Città metropolitana, quindi siamo interessati anche al Tpl". E aggiunge: "Qualcuno dice che Milano sta vivendo un nuovo rinascimento; sicuramente sta vivendo una fase importante per gli investimenti sul territorio e per la riqualificazione delle aree". Quindi ricorda che "oggi abbiamo fatto la giunta in area Expo e stanziato 12 milioni per contribuire a valorizzazione l'area", puntualizzando che "non è l'unica perché sono stati investiti 450 milioni (320 della Regione) per l'area ex Area Falck per la Città della Salute e della Ricerca".