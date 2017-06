LOMBARDIA: MARONI, CON PIANO SCALI FERROVIARI PIù VERDE E HOUSING SOCIALE (2)

22 giugno 2017- 18:30

(AdnKronos) - Il governatore sottolinea poi come il presupposto per arrivare a tali risultati non possa che essere la "forte e leale collaborazione fra le istituzioni, aldilà del colore politico": si tratta di "una collaborazione che qui funziona, è il metodo della concretezza lombarda". Sottolineando infine che "siamo attenti all'integrazione fra ferro e gomma e al progetto lanciato dal Governo che condivido", Maroni conclude avvertendo che "stiamo valutando anche noi come fare. E' una sfida del futuro: una mobilità più sostenibile, meno costosa e più rispettosa dell'ambiente. E l'accordo va esattamente in questa direzione".