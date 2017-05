LOMBARDIA: MARONI, CONCLUDERò LEGISLATURA ED ELEZIONI NEL 2018

15 maggio 2017- 19:19

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - "Le prossime elezioni regionali saranno nell'aprile 2018, cioè fra 12 mesi. Il mio orizzonte adesso è di concludere la legislatura e, in particolare, di fare il referendum per l'autonomia del 22 ottobre, il cui obiettivo è poter trattenere qui i nostri soldi, senza mandarli più al sud, come avviene oggi e su questo la maggioranza è compatta, anzi siamo riusciti a estenderla". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa sera, arrivando all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia per la sottoscrizione del protocollo tra Regione Lombardia e Rotary International 'per migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi'.