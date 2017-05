LOMBARDIA: MARONI, CONFIDIAMO IN SUCCESSO CANDIDATURA MILANO PER EMA

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - "Arriveranno mercoledì sera, abbiamo già organizzato tutto, confidando nel successo della candidatura di Milano" per ospitare la sede dell'agenzia europea del farmaco, che lascerà Londra dopo la Brexit. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa sera, arrivando all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia per la sottoscrizione del protocollo tra Regione Lombardia e Rotary International 'per migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi'.