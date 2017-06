LOMBARDIA: MARONI, FAVOREVOLE A ESTENSIONE REFERENDUM SU EURO

16 giugno 2017- 20:34

Milano, 16 giu. (AdnKronos) - "Sono favorevole al referendum che faremo in Lombardia per l'autonomia fiscale. Sono favorevole in linea di massima ai referendum, anche a quelli consultivi. Primo perché', come dice la Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, secondo perché, soprattutto quelli consultivi, posso essere utili anche per noi che governiamo per capire cosa vuole la gente, quindi sono favorevole a un'ulteriore estensione dello strumento del referendum. Certo, come tutte le cose, occorre non abusarne". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa sera, al teatro Parenti di Milano, intervenendo al dibattito organizzato dal quotidiano il Foglio dal titolo 'Economia, crescita, politica. Che cos'è l'Italia a due velocità', rispondendo a una domanda circa l'ipotesi di un referendum per rimanere nell'euro.