LOMBARDIA: MARONI FIRMA NUOVE ORDINANZE PER COMUNI COLPITI DAL SISMA 2012

17 maggio 2017- 13:51

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato nuovi provvedimenti a favore dei territori in provincia di Mantova colpiti dal terremoto del 2012. Lo comunica una nota diffusa dalla Regione Lombardia.Con l'ordinanza numero 305 viene approvato il progetto esecutivo presentato dal Comune di Villa Poma per la realizzazione dei 'lavori di ristrutturazione e consolidamento della sede municipale del Comune di Villa Poma'. Importo provvisorio ammissibile di euro 453.249,86, un contributo complessivo provvisorio a carico del commissario delegato pari a euro 357.935,48, al netto del rimborso assicurativo pari a 95.314,38 euro. Con l'ordinanza numero 306, invece, viene finanziato l'intervento per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di San Benedetto Po inerente le 'opere di riparazione del passaggio pubblico di piazza Folengo a San Benedetto Po', che prevede un importo ammesso pari a euro 197.594,05 totalmente a carico del Commissario delegato.