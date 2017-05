LOMBARDIA: MARONI FIRMA NUOVE ORDINANZE PER COMUNI COLPITI DAL SISMA 2012 (2)

17 maggio 2017- 13:51

(AdnKronos) - Con l'ordinanza numero 307 viene finanziato l'intervento per la realizzazione del progetto del Comune di San Benedetto Po per i lavori di riparazione della copertura dell'edificio comunale sito in via Ferri 100, che prevede un importo ammesso pari a euro 200mila a cui corrisponde un contributo provvisorio a carico del commissario delegato pari a euro 150mila e un rimborso assicurativo pari a euro 50mila.Con l'ordinanza numero 308 viene finanziato l'intervento per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e ridestinazione funzionale del complesso di edifici della ex scuola dell'infanzia nel Comune di San Giacomo delle Segnate per un contributo complessivo pari ad euro 788.630,80. Con l'ordinanza numero 309 viene approvato il progetto esecutivo presentato dal Comune di Poggio Rusco, per la realizzazione di interventi di restauro con miglioramento sismico della Torre falconiera del Comune di Poggio Rusco, con un importo provvisorio di progetto ammissibile pari a euro 420.848,30, per un importo a carico del commissario delegato pari a euro 105.787,19 a fronte di un rimborso assicurativo pari a euro 315.061,30.