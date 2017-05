LOMBARDIA: MARONI, IPOTESI VOTO REGIONALI IN CASO ANTICIPO ELEZIONI POLITICHE

4 maggio 2017- 21:20

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Anche la Lombardia potrebbe tornare al voto per le regionali in caso di elezioni politiche anticipate e tenere un unico election day. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, dopo la giunta regionale, illustrando l'emendamento presentato alla legge sul referendum, approvato oggi in commissione. "Ho fatto una valutazione tecnica: la legge sul referendum regionale, che è consultivo, dice che, se ci fosse lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il referendum slitterebbe. Quindi, se ci dovessero essere elezioni politiche anticipate in autunno e noi decidessimo di fare, come nel 2013, l'election day, unendo le regionali alle politiche, per evitare di mandare i lombardi al voto due volte in pochi mesi, non potremmo inserire anche il referendum, perché questo prevede la legge regionale. Per questo ho proposto una modifica tecnica, che ci consentirebbe, in questo caso, di inserire anche il referendum, risparmiando soldi ed evitando di mandare i cittadini al voto due volte in pochi mesi". Maroni ha spiegato che "se così non sarà, il 22 ottobre si voterà il referendum e si andrà al voto per le politiche e/o le regionali nella primavera 2018, a scadenza naturale: possibilità che il presidente dà a oltre il 90 per cento".Il presidente della Regione Lombardia ha sottolineato che "si tratta di un'ipotesi. Anche se ci fossero elezioni politiche anticipate, potremmo decidere di andare a votare comunque in primavera, è una valutazione che mi riservo di fare con la mia maggioranza".