LOMBARDIA: MARONI, OK CORTE CONTI A BILANCIO 2016 è CONFERMA DI QUALITà

10 luglio 2017- 14:02

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "La Corte dei Conti anche quest'anno ha promosso la Regione Lombardia, approvando il bilancio 2016 e confermando così la qualità nella gestione dei nostri conti pubblici". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, in relazione al giudizio di parifica del rendiconto regionale esercizio 2016, che si è tenuto oggi alla Corte dei Conti. "Sono molto soddisfatto - afferma Maroni - e ringrazio tutti i miei assessori, in particolare Massimo Garavaglia, i loro collaboratori e tutti i dipendenti della Regione Lombardia", assicurando: "Continueremo la leale collaborazione con la Corte per risolvere alcune 'tensioni gestionali' e criticità segnalate, che conosciamo bene e che stiamo gestendo in costante dialogo con la Corte stessa, per migliorare sempre di più la gestione dei soldi pubblici, nell'esclusivo interesse dei cittadini che vivono e lavorano in Lombardia".