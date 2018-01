LOMBARDIA: MARONI, ORA PER ME NUOVA VITA

9 gennaio 2018- 12:05

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "Continuo a ricevere centinaia di messaggi di persone che mi ringraziano per quello che ho fatto alla guida della Regione Lombardia. Sono felice e lusingato, mando a tutti un abbraccio commosso. Ora per me inizia una vita nuova". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni sul suo account Twitter.