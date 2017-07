LOMBARDIA: MARONI, PARTECIPATA ASAM VERSO SCIOGLIMENTO

17 luglio 2017- 12:58

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - "Nella relazione sulle aziende del sistema Sireg, abbiamo individuato un metodo che individua un indice di redditività positivo e un indice di copertura dei debiti soddisfacente. Fra tutte le partecipate di Regione Lombardia, solo Asam ha questi indici non positivi e non soddisfacenti e viene confermata la prosecuzione di scioglimento". Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, durante la conferenza stampa dopo la seduta odierna di Giunta, aggiungendo che invece, "per Navigli Lombardi ed Explor, viene confermato l'iter di integrazione fra le due società al fine di renderne meno costosa la gestione, visto che hanno una forte affinita' di scopo, ovvero la promozione delle nostre bellezze".