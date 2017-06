LOMBARDIA: MARONI PRESENTA NUOVA LEGGE SU SERVIZI ABITATIVI

21 giugno 2017- 21:43

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo stanziato risorse importanti per l'Aler Milano e per le Aler della Lombardia, per garantire la tenuta dei conti, ma anche per dare un contributo importante anche a chi ha bisogno. Abbiamo inoltre approvato un regolamento che favorisce chi risiede da cinque anni in Lombardia e misure per riqualificare molti quartieri". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, durante la conferenza stampa post Giunta di oggi, svoltasi nella sede dell'Aler Milano. "Mi pare - spiega Maroni - che oggi si possa davvero definire un momento di svolta importante per il sistema Aler; abbiamo attivato misure non facili e non scontate, soprattutto per la riqualificazione del patrimonio, di cui pero' vogliamo sottolineare il valore sociale". Del resto "vogliamo favorire chi risiede in Lombardia, senza discriminare nessuno, ma per garantire che entra in una casa chi ha diritto a entrare, in base ai nuovi criteri, che sono criteri che tengono conto delle nostre radici". "Noi - sottolinea - non abbiamo mai tagliato fondi per il settore della casa e oggi addirittura li aumentiamo. Sono tante risorse, nonostante i tagli del governo: uno sforzo importante per il sociale, perché questo è l'impegno della Regione Lombardia. Un grande lavoro, per il quale ringrazio sia il vice presidente Fabrizio Sala, che il presidente di Aler Milano Angelo Mario Sala".