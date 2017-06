LOMBARDIA: MARONI PRESENTA NUOVA LEGGE SU SERVIZI ABITATIVI (2)

21 giugno 2017- 21:43

(AdnKronos) - Il governatore ha voluto ringraziare "tutto il personale delle Aler e in modo particolare gli ispettori, che sono stati anche oggetto di atti di violenza fisica da parte dei soliti fenomeni dei centri sociali e che fanno un lavoro importante". La sicurezza "non è una nostra competenza, magari l'avessi: saprei certamente cosa fare. Abbiamo però fatto un protocollo di intesa con prefettura e questura per gli sgomberi, perché chi ne ha diritto deve poter stare nelle case". E "anche se non si riesce a sgomberare perché sono mille i trucchi adottati dagli abusivi, c'è una forte collaborazione tra Regione, Aler, prefettura e questura, così come con il Comune".Il presidente, il vice presidente e l'assessore alla Sicurezza Simona Bordonali, lodata dal presidente per il suo impegno sul fronte della Sicurezza, hanno poi inaugurato la nuova sala operativa, per un più efficace monitoraggio e una maggiore sicurezza: "Siamo impegnati per la sicurezza, a tutela dei cittadini - chiarisce Maroni -. Non facciamo questo per finire sui giornali, ma perché è giusto farlo, per aiutare chi ha bisogno e perché e giusto salvaguardare il patrimonio della Regione Lombardia"."Oggi - conclude - è la prima volta che la Giunta regionale si riunisce nella sede di Aler: è un segnale importante, ed è un fatto importante che avviene anche grazie al nuovo presidente di Aler Milano Angelo Mario Sala".