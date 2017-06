LOMBARDIA: MARONI, PRIMI IN RICERCA E INNOVAZIONE E MIGLIOREREMO ANCORA (2)

19 giugno 2017- 15:24

(AdnKronos) - La Lombardia, sottolinea Maroni, è "certamente prima in Italia su molti fronti, ma è possibile migliorare ancora". Il "nostro punto di riferimento sono le migliori performance delle Regioni europee". Come Lombardia "per esempio noi ci confrontiamo con gli altri tre motori d'Europa, Catalogna, Rhône Alpes e Baden-Württemberg e vorremmo arrivare ad avere la loro stessa possibilità d'azione"."La forte e leale collaborazione - conclude - è il nostro metodo e il nostro punto di forza; certo qualche risorsa in più non guasterebbe, ma ci stiamo attrezzando".