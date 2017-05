LOMBARDIA: MARONI, REFERENDUM AUTONOMIA SARà SPARTIACQUE

15 maggio 2017- 19:26

Milano, 15 mag. (AdnKronos) - "Per me la data del 22 ottobre è uno spartiacque: se il referendum avrà successo, se riusciremo a portare tanta gente a votare, cambierà il mondo anche dal punto di vista delle alleanze, non solo in Lombardia ma anche a Roma: ci sarà l'effetto contrario, la Lombardia e il Veneto decideranno le future alleanze". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa sera, arrivando all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia per la sottoscrizione del protocollo tra Regione Lombardia e Rotary International 'per migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi'. "Ovviamente - aggiunge - mi aspetto che sul referendum ciascuno faccia la propria parte".