LOMBARDIA: MARONI, REFERENDUM PROPAGANDA? CHIEDO PIù RISPETTO PER ELETTORI

29 maggio 2017- 15:26

Milano, 29 mag. (AdnKronos) - "Da un ministro nominato da un governo che nessuno ha eletto, mi sarei aspettato più rispetto per un governatore, che è stato eletto dal popolo e soprattutto per il popolo, che sarà chiamato a esprimersi con il referendum per l'autonomia e che, lo ricordo ai politicanti romani, è sovrano. Pazienza, peggio per loro. Avanti tutta per l'autonomia". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni replicando al ministro Maurizio Martina, per il quale il referendum sull'autonomia è "la solita propaganda di Maroni".