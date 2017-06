LOMBARDIA: MARONI, RICERCA E INNOVAZIONE NEL NOSTRO DNA

6 giugno 2017- 17:56

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - "Oggi è una bella giornata perché sottoscriviamo il primo 'Accordo per la Ricerca'. Sono strumenti che vanno nella direzione che seguiamo da tempo. Quella cioè di sostenere la ricerca e l'innovazione perché in Lombardia abbiamo una naturale vocazione per queste attività e perché sono un concreto fattore di competitività". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni durante la conferenza stampa per la firma del primo dei 32 'Accordi' che la Regione finanzierà' con 106 milioni di euro a fondo perduto. Soldi che la Regione ha a disposizione grazie ad un uso lungimirante dei fondi europei, cosa che ha permesso, per il settennio 2014/20, di ricevere il 60 per cento di fondi in più.Gli accordi si inseriscono nel quadro dalla Legge regionale 'Lombardia è ricerca': "Un testo rivoluzionario che valorizza il 'modello Lombardia', fatto di collaborazione forte fra pubblico e privato che funziona e che dà al tema della ricerca una funzione molto concreta", sottolinea Maroni evidenziando inoltre che per quelle che sono le competenze regionali, "la ricerca è quella applicata". In questo settore, la Lombardia "investe il 2,5 percento del Pil regionale, vale a dire 330 miliardi di euro, una cifra che comunque è ancora al di sotto della la media europea". L'obiettivo è quindi quello di diventare "un benchmark, per arrivare ad essere uno dei punti di riferimento più importanti anche se i competitor spesso hanno condizioni più favorevoli".