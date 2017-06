LOMBARDIA: MARONI, RICERCA E INNOVAZIONE NEL NOSTRO DNA (2)

6 giugno 2017- 17:56

(AdnKronos) - Sottolineando poi la "forte collaborazione" con tutte le associazioni che rappresentano le imprese, Maroni afferma: "Siamo interessati ad ascoltare quello che le imprese ci chiedono perché abbiamo la capacita' di mettere a disposizione le risorse, ma vogliamo farlo in modo giusto cioè ascoltando cosa ci chiedono. Forme di ascolto costanti sono il modo migliore per rispondere alla necessità di essere competitivi".Ricerca e Sviluppo "rappresentano i valori su cui si basa la missione di Sidam e in cui il nostro team crede fortemente - avverte l'amministratore delegato di Sidam, Annalisa Azzolini -. L'accordo con Regione Lombardia rappresenta per noi un'ulteriore occasione per continuare a investire in progetti innovativi fondamentali per garantire una maggiore qualità nella cura di adulti e bambini, per noi prioritaria". "L'idea della nuova piattaforma - continua - nasce infatti dalla necessità di implementare nuove sonde che migliorino la qualità della diagnosi, della cura e della riabilitazione riducendo anche i costi del sistema sanitario". Avere "la fiducia di Regione Lombardia, che ha creduto nel nostro progetto, è per noi e per i nostri partner un motivo di grande orgoglio, uno stimolo a continuare a lavorare per dare maggiore impulso al settore biomedicale, ma soprattutto per diffondere la cultura dell'innovazione nell'industria della salute attraverso il nuovo centro di ricerca lombardo".