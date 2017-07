LOMBARDIA: MARONI, SPERIAMO IN ACCORDO SU REFERENDUM ENTRO 24 LUGLIO

17 luglio 2017- 12:03

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - "Siamo ottimisti e fiduciosi: si farà, naturalmente, stiamo sollecitando il ministero perché faccia quello che in altre occasioni ha fatto". Lo ha detto, questa mattina, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, intervenendo sul tema del referendum per l'autonomia della Lombardia del prossimo 22 ottobre. Un esempio citato da Maroni è stato il referendum consultivo per l'estensione dell'area C promosso dal Comune di Milano nel 2011, in occasione del quale, ha puntualizzato il governatore lombardo "il ministero ha fatto tutto, ma proprio tutto"."Noi siamo disponibili, naturalmente, - ha precisato Maroni - ribadendo lo spirito di collaborazione della Regione - e confido nei prossimi giorni si raggiunga un accordo"."Spero prima del 24 luglio - ha aggiunto - perché quel giorno ci sarà la firma del contratto con la societa' che fornirà le apparecchiature elettroniche per il voto elettronico, che verrà fatto in tutte le sezioni, con una copertura del 100%". Dopo la firma del contratto verrà fatta una presentazione di questo sistema, con una sperimentazione, ha spiegato Maroni. "Confidiamo nell'azione incessante e molto determinata di Gianni Fava, per riuscire a fare quello che normalmente si fa in questi casi - ha concluso il governatore - dato che e' tutto sempre più complicato per quanto riguarda la Regione Lombardia da parte di Roma".