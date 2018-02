LOMBARDIA: MARONI, SU AUTONOMIA PRE ACCORDO ENTRO FINE MESE

14 febbraio 2018- 12:22

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - “Firmerò il primo pre accordo per l'autonomia con il Governo entro la fine del mese. Mi fa piacere che Fontana dica di voler continuare il buon governo di chi lo ha preceduto. Lui dovrà concentrarsi sull’autonomia. Poi il lavoro da fare dopo sarà intenso”. Lo dice Roberto Maroni a Milano a margine della presentazione della fiera ‘Tempo di libri’. “Ci sono tutte le premesse per fare una cosa straordinaria, per fare veramente una rivoluzione istituzionale. Spetterà a Fontana portarlo a compimento e dargli attuazione - sottolinea il presidente della Regione Lombardia - se sarà lui il presidente sarà un compito rilevante e so che ce la farà. Faccio il tifo per Fontana, è varesino, avvocato e milanista come me” conclude Maroni.