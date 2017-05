LOMBARDIA: MARONI, TANGENZIALE VARESE DIVENTERà GRATUITA

12 maggio 2017- 14:55

Milano, 12 mag. (AdnKronos) - "Oggi, insieme alla Provincia di Varese, sottoscriviamo l'attuazione del protocollo relativo al passaggio di alcune strade provinciali alla nuova rete regionale, nata da un accordo fra Anas e Regione. In questo territorio c'è una particolarità, la tangenziale di Varese. Questa tratta, attualmente proprietà della società Pedemontana e a pagamento, passerà ad Anas e diventerà gratuita". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, al termine della giunta che questa mattina si è tenuta a Villa Recalcati, a Varese. "L'impegno che abbiamo preso - spiega Maroni - è dare attuazione al protocollo per tutta la regione entro la fine dell'anno". Del resto, "appuntamenti come quello di oggi sono importanti, per ascoltare i territori e raccogliere eventuali proposte di modifica della mappa, provincia dopo provincia". Ringraziando il presidente della Provincia, Gunnar Vincenzi, per la leale collaborazione, il governatore sottolinea che "su questi temi bisogna lasciare da parte le appartenenze e pensare agli interessi dei cittadini, trovando soluzioni ai loro problemi".