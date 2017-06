LOMBARDIA: MARONI, VOGLIAMO DIVENTARE BENCHMARK IN RICERCA APPLICATA

14 giugno 2017- 17:19

Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Lombardia regione benchmark per la ricerca applicata. Questo l'obiettivo per il presidente della Regione Roberto Maroni che oggi ha partecipato all'incontro 'Crescere insieme: aziende e istituzioni a confronto", organizzato dalla Fondazione Politecnico di Milano, al suo debutto come presidente dell'Assemblea dei Fondatori della Fondazione del Politecnico. "La Lombardia - ha detto - ha una naturale vocazione per l'innovazione e la ricerca e questo emerge dalle numerose iniziative intraprese, dalla voglia di innovare e dalla necessita' di farlo, a fronte dei suoi 10 milioni di abitanti e delle sue oltre 800.000 imprese, la maggior parte delle quali piccole o piccolissime, 'familiari', che hanno bisogno di innovare per poter competere". "Non facciamo questo solo per finanziare i ricercatori - ha proseguito il presidente -, ma perché la ricerca e l'innovazione sono un fattore di competitività ed è anche per questo che abbiamo investito e stiamo investendo molto, con un modello, che io definisco 'modello lombardo', che si basa sulla leale collaborazione tra le Istituzioni, a prescindere dalle posizioni politiche, e sul rapporto tra pubblico e privato: un modello che funziona"."Abbiamo investito e stiamo investendo davvero molto nella ricerca: quando sono stato eletto, ho messo - ha ricordato il governatore lombardo - nel mio programma di governo di arrivare al 3% del Pil della Lombardia in ricerca, partendo dall'1,7%, e posso ora dire con soddisfazione e orgoglio che, per la fine dell'anno, questo obiettivo sarà raggiunto, quanto a risorse complessive, in collaborazione con i privati. E questo colloca la Lombardia prima tra le Regioni italiane e tra i Quattro Motori d'Europa".