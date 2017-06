LOMBARDIA: MARONI, VOGLIAMO DIVENTARE BENCHMARK IN RICERCA APPLICATA (2)

14 giugno 2017- 17:19

(AdnKronos) - "Abbiamo 9 cluster tecnologici, tra cui quello della 'Fabbrica intelligente', dell'Agrifood e delle Scienze della vita. Ed e' in questo settore, in particolare, che prevediamo di investire per i prossimi anni, per esempio con Human Technopole, sull'area Expo. Abbiamo l'ambizione - ha evidenziato Maroni - di fare di Milano e della Lombardia il punto di riferimento mondiale per gli studi sulla genomica. Vogliamo attrarre i ricercatori, altro che fuga dei cervelli, perche' il ricercatore qui abbia il meglio che c'e' al mondo"."L'altra grande area interessata dai prossimi investimenti nel settore è l'area ex Falk - ha illustrato -, dove sorgerà la Città della Salute e della Ricerca, su cui stiamo investendo molto e in cui prevediamo di unire i due Ircc, Istituto Tumori e Besta, grazie anche a investimenti privati, per realizzare un Polo orientato più all'oncologia". E ancora, "vogliamo portare in Lombardia il centro Ibm Watson, di portata europea, che coinvolgerà anche l'Universita: una mega data base, che avrà accesso, in forma anonima, a tutte le cartelle cliniche della Lombardia, che consente di fare una diagnostica d'avanguardia ei n tempi rapidissimi, in modo da curare meglio. Ibm vuole portarlo a Milano e vuole investire 150 milioni di dollari, siamo in attesa del benestare del Garante della Privacy Accanto a questo c'e' anche la candidatura a ospitare la sede dell'Agenzia europea del farmaco-Ema". "Avere Human Technopole, La Citta' della Salute, il Centro Watson ed Ema vuol dire fare della Lombardia davvero la Regione benchmark in Europa e non solo per la ricerca scientifica applicata" ha concluso.