LOMBARDIA: MARTEDì 23 A PIRELLONE SEDUTA SU LEGGE PER CONSUMO DI SUOLO

19 maggio 2017- 16:01

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia si riunirà martedì prossimo, 23 maggio, con all’ordine un progetto di legge, tre proposte di atto amministrativo e alcune proposte di nomina. La seduta consiliare, convocata dal presidente Raffaele Cattaneo, si terrà dalle ore 10 alle 20. Al primo punto all’ordine del giorno, la proposta di legge che modifica la legge 31 sul consumo di suolo, approvata in commissione territorio lo scorso 4 maggio e iscritta nel rispetto di quanto recita il regolamento generale in tema di procedura d’urgenza. In concomitanza con l’entrata in vigore del Piano territoriale regionale (punto successivo all’ordine del giorno della seduta), questo progetto di legge, di cui è relatore Mauro Piazza (Lombardia Popolare), dà ai Comuni la possibilità di ridurre da subito le previsioni urbanistiche e crea contemporaneamente anche le condizioni per ampliamenti e nuovi insediamenti industriali tesi a creare effettive occasioni di occupazione e di sviluppo economico: in questi casi specifici, il potenziale ed eventuale nuovo consumo di suolo non sarà più conteggiato nel rispetto del limite massimo della soglia comunale, ma dovrà in ogni caso rientrare entro i limiti previsti dalla soglia complessiva regionale.