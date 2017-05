LOMBARDIA: MARTEDì 23 A PIRELLONE SEDUTA SU LEGGE PER CONSUMO DI SUOLO (2)

19 maggio 2017- 16:01

(AdnKronos) - A seguito dell’approvazione di questo provvedimento, il Consiglio regionale sarà quindi chiamato ad esprimersi sulle integrazioni apportate al Piano territoriale regionale (relatore Roberto Anelli, Lega Nord), che prevede una riduzione del 25% del consumo di suolo in Regione Lombardia entro il 2020 sulla base di criteri relativi alla qualità ambientale, paesaggistica e agricola. Seguirà la discussione e il voto sul Piano triennale per la cultura (relatrice Sabrina Mosca, Forza Italia), che indica contenuti e obiettivi dell’azione regionale fino al 2019. L’ordine del giorno dei lavori d’Aula prevede poi l’approvazione del rendiconto 2016 del Consiglio regionale, che evidenzia un risparmio di 730mila euro dal taglio dei vitalizi, lo stanziamento di 160mila euro devoluti alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 e di 280mila euro per borse di studio per tirocini formativi e di orientamento a favore di giovani neolaureati, finanziate con i risparmi dei costi della politica: relatore del provvedimento il vice presidente del Consiglio Fabrizio Cecchetti (Lega Nord).A seguire la relazione annuale del comitato paritetico di controllo e valutazione sull’attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche regionali 2016, che sarà illustrata dai consiglieri Riccardo De Corato (FdI) e Carlo Borghetti (Pd). In conclusione le nomine di tre componenti di cui uno con funzione di presidente nell’organo di revisione legale della fondazione regionale per la ricerca biomedica e di tre componenti di cui uno con funzione di presidente e due supplenti nel collegio sindacale dell’Azienda sviluppo ambiente mobilità (Asam).