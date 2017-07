LOMBARDIA: MARTEDì AL PIRELLONE IN DISCUSSIONE FUSIONE TRE COMUNI LARIANI

7 luglio 2017- 12:43

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo ha convocato il Consiglio regionale per martedì prossimo, 11 luglio, dalle ore 10 alle ore 20. La seduta sarà aperta dalle comunicazioni del presidente Cattaneo, alle quali farà seguito l’esame del progetto di legge per il contenimento dei cinghiali, del quale è relatore il presidente della Commissione Territorio Alessandro Sala (Lista Maroni). Il provvedimento introduce il dovere degli ambiti e comprensori alpini di risarcire fino al 50% i danni causati dai cinghiali nelle aree dove è consentita la caccia; gli stessi avranno inoltre il compito di promuovere iniziative di prevenzione. Sono certificate le zone per la caccia al cinghiale, vengono stabilite regole per il recupero degli animali feriti e delle carcasse e per l’utilizzo delle carni. Inoltre si dà la possibilità di prevedere nelle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche apposite recinzioni che ospitino cinghiali registrati con la finalità di allenare i cani da caccia. Il Consiglio regionale sarà poi chiamato ad esprimersi sulla proposta di indizione di referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Cernobbio, Moltrasio e Carate Urio in provincia di Como (relatrice Anna Lisa Baroni, Forza Italia). In sede di consultazione popolare sarà anche decisa dai cittadini la denominazione del nuovo Comune, i cui rapporti saranno regolati dalla Comunità Montana Lario Intelvese. Se il referendum dovesse incontrare il favore dei cittadini, il nuovo Comune potrebbe essere denominato Cernobbio e Riva Romantica, Cernobbio e Riva di Ponente oppure Cernobbio e Riviera delle Cave.