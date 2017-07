LOMBARDIA: MARTEDì AL PIRELLONE IN DISCUSSIONE FUSIONE TRE COMUNI LARIANI (2)

7 luglio 2017- 12:43

(AdnKronos) - All’ordine del giorno anche la proposta di Risoluzione sulla neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (relatore Fabio Fanetti, Lista Maroni). Tre gli impegni che il documento chiede al presidente della Regione e all’assessore al Welfare: innanzitutto, ridurre la percentuale, ora attorno al 35%, di ricoveri extra regione. In secondo luogo, riconsiderare l’attuale sistema di accreditamento e contrattualizzazione delle strutture residenziali e semi residenziali per la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (NPIA), incrementando il budget. Infine, istituire, entro 90 giorni dall’approvazione definitiva della Risoluzione, un gruppo di lavoro per approfondire le problematiche della NPIA, che coinvolga gli enti gestori e la Commissione Sanità. La seduta proseguirà con la discussione di due mozioni già iscritte all’ordine del giorno della precedente seduta e la cui trattazione non era stata possibile causa il superamento dell’orario di conclusione dei lavori: le due mozioni riguardano le politiche per il riequilibrio del bilancio idrico e per fronteggiare l’indisponibilità di risorse idriche (prima firmataria Chiara Cremonesi, Sel) e l’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (prima firmataria Elisabetta Fatuzzo, Pensionati). In conclusione è prevista la nomina di tre componenti, di cui uno con funzione di presidente, nell’organo di revisione legale della Fondazione regionale per la Ricerca biomedica.