13 ottobre 2018- 17:30 Lombardia: martedì fattoria con 'milk village' in piazza Città di Lombardia

Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Martedì prossimo, 16 ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione 2018, piazza Città di Lombardia si trasformerà in una grande fattoria col 'milk village'. Il via alla manifestazione sarà dato alle 10.30 dal presidente della Regione, Attilio Fontana, e dall'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi. Obiettivo della giornata è favorire lo sviluppo della cultura del latte ed offrire strumenti e spunti didattici agli insegnanti.L'iniziativa, organizzata da Regione Lombardia insieme a numerosi partner, si propone di creare una coscienza alimentare tra i ragazzi. Con la partecipazione di: Assolatte, Confcooperative Lombardia, Consorzio Grana Padano, Parmalat, Granarolo, Auricchio, Ecomuseo Val Taleggio, Cascina Pezzoli, Latte 100% Lodigiano, Cooperativa Mondo Verde, Museo del latte e della storia della muggiasca.Oltre 150 ragazzi avranno l'occasione di vedere una vacca da latte e dei vitellini, per capire, giocando, l'importanza alimentare di questo nutrimento. Durante la giornata, inoltre, in Sala Biagi di Palazzo Lombardia si terranno due seminari: al mattino, quello sul latte quale alimento per una dieta equilibrata e sulla filiera lattiero casearia, con interventi tecnico-scientifici e didattici. Nel pomeriggio, il secondo dedicato ad educazione agroalimentare ed educazione alla cittadinanza, con momenti di confronto, condivisione e spunti progettuali tra pubblico e docenti.