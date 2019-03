15 marzo 2019- 14:14 Lombardia: martedì in odg Pirellone elezione garante tutela vittime reato (2)

(AdnKronos) - La seduta pomeridiana, in programma dalle ore 14.30 alle ore 17, sarà invece dedicata alla presentazione e alla discussione della relazione annuale del comitato paritetico di controllo e valutazione, istituito con il compito di svolgere iniziative e attività di valutazione delle leggi regionali e di controllo sulla loro efficacia, e alla votazione di una proposta di risoluzione sullo sviluppo e il potenziamento dell’attività regionale di controllo e valutazione. La programmazione della valutazione nel prossimo triennio avrà a disposizione il 50% di risorse in più rispetto agli anni precedenti (da 100mila a 150mila euro all’anno). Nella relazione si evidenzia come l’attività del comitato paritetico ha stimolato la produzione di informazioni in particolare su politiche come i trasporti, i servizi alla persona e gli interventi per la montagna. Delle 130 relazioni considerate, 83 riguardano l’attuazione di politiche regionali (64%); 14 hanno natura economico finanziaria (11%); 23 riferiscono sull’attività di specifici soggetti (17,5%); 10 concernono il diritto comunitario (7,5%). Durante la pausa dei lavori, alle ore 13 nel foyer dell’Aula consiliare sarà inaugurata la mostra fotografica 'Biografie vittime innocenti di mafia', che sarà visitabile fino al 21 marzo e che si inserisce nell’ambito delle iniziative previste per celebrare la 'Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime' in programma mercoledì 20 marzo. All’inaugurazione della mostra interverranno il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, la presidente della commissione regionale antimafia Monica Forte e Letizia Pradella di 'Libera associazione, nomi e numeri contro le mafie'.