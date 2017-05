LOMBARDIA: MARTINA, PIù CARTE DA GIOCARE PER CANDIDATO PRESIDENTE

27 maggio 2017- 12:59

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - "Per la scelta del candidato presidente in Lombardia questa volta abbiamo più carte da giocare. Ci sono diverse persone che possono guidare il nostro progetto. Sicuramente saremo una squadra unita". Così il vicesegretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, a margine di un evento in Lombardia.