20 settembre 2018- 18:54 Lombardia: Mattinzoli a Innova, dirompente cambiamento in siderurgia

Milano, 20 set. (AdnKronos) - Prima edizione, oggi a al Brixia Forum di Brescia, di 'Innova' la convention dell'innovazione per il comparto siderurgico. All'evento, organizzato da Made in Steel, ha partecipato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli."Oggi -ha detto Mattinzoli- a Innova ho toccato con mano quanto sia dirompente il cambiamento in atto del modello economico". Proprio qui "ho scoperto che persino un elemento come l'acciaio può essere flessibile e non più considerato come quello di una volta". E "se ciò è possibile per questo metallo, tanto più deve esserlo per creare sempre nuove sinergie fra pubblico e privato che devono stare insieme per fare sistema non solo riguardo a un modello economico, ma soprattutto sociale". "Attraverso le tecnologie -osserva Mattinzoli- si può arrivare a un modello che punti alla sostenibilità ambientale, alla riduzione delle emissioni nocive, alla sicurezza del lavoratore; fondamentale però è la formazione per conservare la competenza della persona, che deve rimanere al centro del progetto".