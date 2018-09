20 settembre 2018- 18:54 Lombardia: Mattinzoli a Innova, dirompente cambiamento in siderurgia (2)

(AdnKronos) - "La tecnologia -prosegue l'assessore- è uno strumento a disposizione dell'uomo per raggiungere questi obiettivi e non certo qualcosa che possa andare a sostituirlo". Regione Lombardia "ha di per sé un'amministrazione innovativa" e, anche in questo caso, "la digitalizzazione, le start up sono un valore da mettere a sistema attraverso una collaborazione propositiva con il mondo istituzionale, quello associazionistico e quello dell'impresa".La "vera sfida da vincere -conclude- è creare una rete di sistema fra pubblico e privato dove ognuno nel suo ruolo faccia la sua parte per rendere il nostro territorio attrattivo e competitivo".