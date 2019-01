9 gennaio 2019- 16:45 Lombardia: Mattinzoli e Rizzoli, salone cultura Milano evento coinvolgente

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Dal 19 al 20 gennaio si svolgerà a Milano, al 'Superstudio Più' di via Tortona, il salone della cultura. Una due giorni fieristica dedicata in generale al settore della cultura e, più in particolare, del libro. L'evento nelle due passate edizioni ha raccolto 65 mila visitatori. Oggi in Regione Lombardia è stato presentato l'appuntamento del 2019 cui hanno preso parte l'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, che ha in carico anche l'importante comparto delle fiere lombarde, e l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli. Questa edizione prevede aree dedicate all'editoria, al libro usato, all'editoria per bambini, agli antiquari del libro, nonché diversi eventi culturali, laboratori e mostre fotografiche. In particolare si segnala la mostra dedicata a Henryk Goldszmit in collaborazione con l'associazione Figli della Shoah.