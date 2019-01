9 gennaio 2019- 16:45 Lombardia: Mattinzoli e Rizzoli, salone cultura Milano evento coinvolgente (2)

(AdnKronos) - "Dobbiamo sfatare il luogo comune secondo cui la cultura è solo un costo: questa manifestazione dimostra l'esatto contrario", spiega Mattinzoli. "Sono i numeri a dimostrare la bontà dell'iniziativa, cifre che danno la dimensione di come il format funzioni e non può che migliorare. Due edizioni, due giorni di eventi, migliaia di visitatori, 12 mila metri quadrati di spazi, 500 espositori e ancora mostre e confronti culturali"."Saranno giornate belle, importanti e di esperienza -aggiunge l'assessore Rizzoli- perfette per esercitare la curiosità, che è la base di ogni conoscenza, l'apertura al nuovo, che è la cifra della gioventù, la consapevolezza, che è una conquista quotidiana, e l'indissolubile legame con il passato, che crea la nostra cultura". "Anche la cornice di questo salone, gli avveniristici e innovativi spazi del 'Superstudio Più' -sottolinea- segue lo spirito della manifestazione: unire il passato e il futuro, e non dimenticare che, cito Cesare Pavese, 'la vitalità creatrice è fatta di una riserva di passato. Si diventa creatori anche noi, quando si ha un passato. La giovinezza dei popoli è una ricca vecchiaia'".