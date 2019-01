9 gennaio 2019- 16:45 Lombardia: Mattinzoli e Rizzoli, salone cultura Milano evento coinvolgente (3)

(AdnKronos) - "Regione Lombardia a novembre ha approvato i bandi per le fiere in Lombardia proprio per sostenere e promuovere tutto il comparto. Voglio sottolineare -avverte ancora Mattinzoli- che in Giunta c'è un modo vincente di far politica, con gli assessorati che interagiscono tra di loro sui diversi temi ed eventi. Non ci può infatti essere sviluppo economico senza formazione, senza cultura e senza l'attenzione all'ambiente"."Il segnale, al di là dell'aspetto economico -conclude- è quello di una rinnovata sensibilità da parte della giunta regionale che guarda alla cultura anche come un elemento di crescita, educativo e di sviluppo. C'è una rivoluzione epocale in corso e credo le crisi economiche partano sempre da una crisi culturale. Spendere in cultura il nostro tempo, arricchisce tutti noi e ci conduce a scelte consapevoli".