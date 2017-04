LOMBARDIA: MERCOLEDì NOMINE E MOZIONI A CONSIGLIO REGIONALE (2)

28 aprile 2017- 21:29

(AdnKronos) - E’ prevista quindi la discussione e la votazione di alcune mozioni sui seguenti temi: applicazione delle linee guida sulla trasparenza e la tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Silvana Carcano, M5Stelle), soluzione delle problematiche legate ai due passaggi a livello presenti nel centro abitato di Bozzolo in provincia di Mantova (Anna Lisa Baroni, Forza Italia), ripresa di un percorso riformatore sul riordino delle autonomie locali (Roberto Bruni, Patto Civico), istituzione di un premio dedicato alla figura del professor Gianfranco Miglio e intitolazione di una sala di Palazzo Pirelli alla sua memoria (Stefano Bruno Galli, Lista Maroni Presidente), aperture festive degli esercizi commerciali di grande distribuzione (Marco Carra, Pd), misure per aiutare l’emittenza locale in crisi (Riccardo De Corato, Fratelli d’Italia), somministrazione delle vaccinazioni da parte dei pediatri di famiglia (Chiara Cremonesi, Sel) e problemi e criticità dell’attività di volontariato (Silvana Santisi Saita, Lega Nord).