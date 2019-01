18 gennaio 2019- 12:34 Lombardia: mozione in tutti i Consigli comunali per sostenere autonomia (2)

(AdnKronos) - Oltre al presidente Fermi, alla conferenza stampa di questa mattina a Palazzo Pirelli erano presenti numerosi sindaci, consiglieri regionali e parlamentari lombardi di Forza Italia, l’assessore regionale ai Servizi sociali del Veneto Davide Bendinelli, il capogruppo regionale di Forza Italia Gianluca Comazzi, il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera e il presidente della commissione speciale Autonomia Mauro Piazza."L'obiettivo principale di questa mozione -evidenzia Piazza- è quello di rafforzare, dal basso, con la partecipazione e il coinvolgimento dei Comuni, il sostegno all’azione di Regione Lombardia nell’ambito della trattativa con il governo per sottoscrivere in tempi brevi l’intesa finale con lo Stato affinché la nostra Regione possa gestire direttamente le materie richieste con le relative risorse". "Regione Lombardia -conclude- ha fatto la sua parte ora tocca al governo Conte fare altrettanto e su questo punto nelle prossime settimane non perderemo occasione per fare pressione e sollecitare continuamente il governo ad agire senza più ulteriori tentennamenti e ripensamenti".