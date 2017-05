LOMBARDIA: MOZIONI, AULA PER MIGLIO E REVISIONE APERTURE CENTRI COMMERCIALI

3 maggio 2017- 21:42

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Il parlamento lombardo ricorderà uno dei padri del pensiero federalista, Gianfranco Miglio, con l’istituzione di un premio di laurea e l’intitolazione di una sala di Palazzo Pirelli. Lo rende noto il Consiglio regionale della Lombardia, precisando che la richiesta è contenuta nella mozione presentata oggi dal presidente della Lista Maroni, Stefano Bruno Galli con cui si sollecita la Giunta a istituire un premio di laurea (una o più borse di studio) per le tesi dedicate alla Lombardia e, in accordo con l’ufficio di presidenza del Consiglio, a intitolare all’accademico lariano la sala eventi di Palazzo Pirelli. Sostegno alla proposta è stato espresso dai Consiglieri Massimiliano Romeo (Lega Nord), Vittorio Pesato (Lombardia Popolare) e Mario Mantovani (Forza Italia), mentre parere contrario è stato espresso da Stefano Buffagni ed Eugenio Casalino (M5S) ed Enrico Brambilla (PD). Il documento è stato sottoscritto anche dal Presidente Roberto Maroni e ha ricevuto parere favorevole dalla Giunta dal sottosegretario Ugo Parolo.Apertura domenicale e festiva della gdo: il capogruppo Pd Enrico Brambilla è il primo firmatario di una mozione con la quale si chiede alla Giunta Maroni di impegnarsi in Conferenza Stato-Regioni e Unificata e presso il Senato "perché riprendano in tempi rapidi la discussione in merito alla revisione delle norme sulle aperture degli esercizi commerciali nei giorni festivi". Come ricordato in Aula da Marco Carra (Pd) la liberalizzazione degli orari di apertura dei centri della grande distribuzione, soprattutto alla domenica, "a oggi non ha aiutato la crescita economica ma ha comportato un peggioramento delle condizioni dei lavoratori sia dal punto di vista dei diritti che delle tipologie e condizioni contrattuali", oltre che "un dumping tra la piccola e la grande distribuzione".