LOMBARDIA: MOZIONI, AULA PER MIGLIO E REVISIONE APERTURE CENTRI COMMERCIALI (2)

3 maggio 2017- 21:42

(AdnKronos) - Alla Regione Lombardia viene anche chiesto di promuovere "la possibilità di un accordo territoriale fra parti sociali e datoriali per addivenire in Lombardia alla chiusura almeno nelle giornate festive celebrative di ricorrenze civili e religiose". A favore si sono espressi i consiglieri Donatella Martinazzoli, che ha ricordato la precedente mozione approvata a giugno e la promozione di un referendum abrogativo nel 2014, Daniela Maroni (Lista Maroni) che ha ricordato le 150mila firme raccolte con la campagna 'Libera la domenica', Daniela Mainini (Patto Civico) che ha voluto ricordare il lungo iter che ha portato alla legge sulla liberalizzazione degli orari. Angelo Capelli (Lombardia Popolare) ha sostenuto che il modello organizzativo faccia ormai parte del contesto economico e sociale e la mozione rischi di rappresentare un ritorno al passato, Dario Violi (M5s) ha criticato la politica con cui si è arrivati alla apertura dei centri commerciali in Lombardia, Giulio Gallera (Forza Italia) ha invitato a essere una Regione proiettata al futuro, senza limitare la libertà di impresa e sviluppo. L’assessore al Commercio, Mauro Parolini, ha espresso condivisione da parte della Giunta, ricordando che la mozione chiede un intervento non indiscriminato sulle aperture domenicali, ma fa riferimento principalmente ad alcune festività civili e religiose. Astensione da parte di Fratelli d’Italia: secondo il consigliere Riccardo De Corato la mozione rappresenterebbe un ritorno al passato.