LOMBARDIA: MOZIONI, AULA PER MIGLIO E REVISIONE APERTURE CENTRI COMMERCIALI (3)

3 maggio 2017- 21:42

(AdnKronos) - Trasparenza: Applicare le linee guida trasparenza e tracciabilità nella fase esecutiva dei contratti pubblici a tutti gli appalti di Regione Lombardia, Consiglio regionale, Enti Sireg e Arexpo. L’impegno, rivolto al Presidente della Giunta regionale, è contenuto in una mozione (prima firmataria Silvana Carcano, M5S), approvata oggi a larghissima maggioranza, con una sola astensione, dal parlamento lombardo. Il documento sollecita la Giunta regionale e recepire le indicazioni già espresse dal Comitato regionale per la trasparenza, poi sostituito dal Comitato regionale per la legalità e la trasparenza. In particolare, la legge regionale 17/2015 promuoveva anche presso gli enti del sistema regionale le linee guida nella fase esecutiva dei contratti pubblici per quanto riguarda i lavori, i servizi e le forniture. I Consiglieri Giampiero Reguzzoni (Lega Nord) e Marco Tizzoni (Lista Maroni) hanno motivato il voto favorevole dei gruppi ricordando l’attività già svolta dalla Regione, anche con l’istituzione dell’Arac. Il Presidente della Commissione speciale Antimafia, Gian Antonio Girelli, ha espresso condivisione del documento come stimolo a fare sempre più nel campo della trasparenza. Il Consigliere Riccardo De Corato (FdI) ha espresso il voto a favore del suo gruppo citando la legge regionale antimafia, auspicando in particolare un ulteriore sforzo di trasparenza su Expo e Arexpo.