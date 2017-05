LOMBARDIA: MOZIONI, AULA PER MIGLIO E REVISIONE APERTURE CENTRI COMMERCIALI (4)

3 maggio 2017- 21:42

(AdnKronos) - Passaggi a livello di Bozzolo (Mn): Progettare, finanziare e realizzare una infrastruttura che risolva i disagi procurati dalla prolungata chiusura dei passaggi a livello a Bozzolo (MN), valutando l’opportunità di un sovrappasso ferroviario. E’ il contenuto della mozione presentata da Anna Lisa Baroni (FI) e approvata dal Consiglio all’unanimità.Nel documento si invita la Giunta a sottoscrivere uno specifico accordo di programma con gli enti locali interessati per affrontare la problematica del peggioramento delle condizioni di viabilità per gli automobilisti che entrano ed escono dal centro storico di Bozzolo. La sostituzione delle mezze barriere alternate con nuovi impianti ha provocato un peggioramento dei tempi medi di attesa e il prolungamento di code.Riordino delle Autonomie: L’esigenza di riprendere il percorso di riordino delle autonomie locali, considerato l’esito del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, è il tema della mozione presentata dal Patto Civico. Nel documento, illustrato dal Capogruppo Roberto Bruni, si chiede alla Giunta regionale di farsi parte attiva "nella ripresa di un percorso di riordino in Lombardia specie riguardo al tema delle Aree vaste e delle zone omogenee". La mozione è stata respinta.